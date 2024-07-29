Житель Кинель-Черкасского района присвоил чужие деньги и отправился праздновать день рождения

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В дежурную часть Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от 42-летней жительницы села Кинель-Черкассы о том, что у нее похитили денежные средства в размере 8 500 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила, что утром приехала в магазин в котором находился банкомат. Женщина приложила банковскую карту к терминалу и внесла на банковский счет наличные в сумме 9 500 рублей. Через некоторое время, вернувшись домой прочитала смс-сообщение от банка и увидела, что зачислилось только 1000 рублей. Женщина поспешила обратно к банкомату, но денежных средств не обнаружила.

Сотрудники полиции опросили работников магазина, просмотрели и изъяли видео с камер наблюдения торговой точки и установили, что злоумышленником является ранее судимый житель села Кинель-Черкассы 1977 года рождения. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный рассказал, что пришел снять денежные средства, и, когда подошел к банкомату, увидел, что в купюроприемнике лежат наличные, которые он забрал себе. Затем снял собственные денежные средства и вернулся домой отмечать свой день рождения.

В отношении подозреваемого следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».