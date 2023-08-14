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Житель Кошкинского района избил знакомую

14 августа 2023 09:22
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Житель Кошкинского района избил знакомую

Отделом дознания отдела полиции по Кошкинскому району в отношении 34-летнего жителя села Орловка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию), возбуждено уголовное дело.

В июле текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Кошкинскому району поступило сообщение от местной жительницы 1988 года рождения, которая сообщила, что ее избил знакомый.

Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции оказал женщине первую доврачебную помощь и передал ее медикам. Полицейский установил круг общения злоумышленника, который в ходе распития спиртных напитков нанес потерпевшей несколько ударов по голове и телу, места его возможного нахождения и задержал мужчину недалеко от дома, где проживает потерпевшая.

Как рассказал начальник отдела дознания отдела полиции по Кошкинскому району майор полиции Станислав Серебряков: «В рамках материала проверки опрошены 4 жителя района, изъяты и изучены медицинские документы, назначена судебная экспертиза, проведены иные следственные действия. Установлено, что подозреваемый работает аппаратчиком на одном из производств, злоупотребляет спиртными напитками, в 2022 году привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершенное в отношении той же женщины».

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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