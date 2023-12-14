Житель Исаклинского района угнал у родственника автомобиль, прокатился на нем и вернул обратно

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В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение от местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2110. Заявитель пояснил, что машина была припаркована возле дома, а ключи находились в замке зажигания.

Оперативный дежурный уточнил у потерпевшего цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Прибыв на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили угнанный автомобиль у дома заявителя. Мужчина пояснил, что угонщика он не видел, но предполагает, что автомобилем завладел его родственник, который ранее неоднократно просил у него разрешения прокатиться на машине, однако потерпевший не передавал ему автомобиль, так как тот не имел водительского удостоверения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение 27-летнего родственника заявителя и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признался, что проходя мимо автомобиля родственника, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Он завел автомобиль и прокатился по улицам населенного пункта, после чего вернул транспортное средство на место.

По данным полицейских, мужчина 1996 года рождения ранее судим за угон транспортного средства, а также за хранение наркотических средств и угрозу убийством.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.