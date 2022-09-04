Житель Исаклинского района на неделю оставил во дворе технику и ее украли

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Ущерб, причиненный местному жителю, составил более 46 тысяч рублей.



В отделение полиции обратился житель Исаклинского района с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Как пояснил заявитель, он во дворе подсобного хозяйства проводил техническое обслуживание навесного оборудования для сельскохозяйственной техники (роторной косилки): разобрал ее, смазал детали и оставил во дворе без присмотра на неделю, после чего обнаружил, что часть запчастей пропала. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 46 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали по указанному в сообщении адресу, провели осмотр места происшествия, опросили заявителя и возможных очевидцев. В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обследовали пункты приема металлолома, расположенные в Исаклинском районе.

В ходе отработки лиц, возможно, причастных к совершению преступления, у сотрудников полиции появилось предположение, что к краже может быть причастен житель Сергиевского района 2000-го года рождения, ранее судимый за подобное преступление. Полицейские установили места возможного нахождения подозреваемого, задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что увидел в чужом дворе детали от косилки, похитил их, часть разрезал и сдал в пункт приема лома черных и цветных металлов. Во время предварительного расследования часть похищенного изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время злоумышленник полностью возместил жителю Исаклинского района причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.