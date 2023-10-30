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Житель Хворостянского района пытался украсть семена подсолнечника

30 октября 2023 10:56
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Житель Хворостянского района пытался украсть семена подсолнечника

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования в Хворостянском районе для проверки документов остановил автомобиль с прицепом, под управлением местного жителя. Во время административной процедуры полицейские поинтересовались у водителя, что он перевозит в прицепе транспортного средства. Растерявшись, мужчина пояснил, что там семена  подсолнечника, которые его попросил перевезти 49-летний местный житель.  Пассажир поняв, что отпираться нет смысла, рассказал, что похитил семена с поля организации, в которой работает.

Сотрудники полиции доложили о произошедшем в дежурную часть и вызвали следственно-оперативную группу, задержанного и похищенную сельхозпродукцию для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Полицейские, со слов 53-летнего механизатора, установили, что он работает в сельскохозяйственной организации. В один из дней, исполняя должностные обязанности решил похитить вверенное имущество, намереваясь в дальнейшем продать похищенное. Однако реализовать свой противоправный умысел до конца мужчине не удалось, так как он был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Собственник организации обратился в полицию с просьбой привлечь механизатора к уголовной ответственности и предоставил документы, согласно которым ущерб предприятию составил свыше 13 тысяч рублей.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Хворостянскому району ранее не судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража» Уголовное дело с обвинительным актом в отношении мужчины направлено в суд для принятия решения по существу. Похищенное имущество возвращено собственнику.

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