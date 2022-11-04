Житель Большечерниговского района украл велосипед и проехал 250 км за водкой для друзей

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В октябре 2021 года сотрудникам уголовного розыска Отделения МВД России по Большечерниговскому району поступила информация, о том, что у жителя поселка Шумовский похищен велосипед. Полицейские разыскали потерпевшего, опросили его и выяснили, что летом 2020 года, знакомый взял у него велосипед и не вернул, но в полицию мужчина обращаться не стал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали безработного, ранее судимого за грабеж 48-летнего жителя того же поселка. Со слов подозреваемого он решил, обманув знакомого, завладеть велосипедом и доехать на нем к друзьям в Тольятти. Проехав более 250 километров, он сразу же направился в ломбард, где сбыл велосипед, а деньги потратил на алкогольные напитки для друзей.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии строго режима. Ущерб пострадавшему преступник возместил в ходе предварительного следствия.