Житель Большечерниговского района украл в магазини спиртное и выпил со случайными знакомыми

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В дежурную часть О МВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, которая сообщила, что из торгового зала неизвестный мужчина похитил алкогольную продукцию. По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 2 500 рублей.

Сотрудники полиции выехали по адресу магазина, провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения продукции, опросили работников торговой точки и изъяли необходимую документацию.

При просмотре видеозаписи сотрудники полиции узнали в злоумышленнике ранее судимого местного жителя 1969 года рождения.

Располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Задержанный при опросе в содеянном сознался и пояснил, что находясь в помещении торгового зала магазина, взял со стеллажа алкогольные напитки в количестве 9 бутылок и, не оплачивая похищенное, минуя кассу, скрылся. Похищенную алкогольную продукцию употребил со случайными знакомыми.

В ходе проведения проверки полицейскими было установлено, что ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», и был подвергнут административному аресту.

Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществом