Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу

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Прокуратурой Большечерниговского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя села Августовка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Судом установлено, что в июле 2023 года мужчина распивал спиртные напитки вместе с приятелем. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ударов в область груди, причинив переломы ребер и ушибы.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия смягчающих обстоятельств в виде признания вины, раскаяния и возмещения вреда, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с возложением обязанности находиться под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор не вступил в законную силу.