Житель Безенчукского района угрожал убить будущего мужа своей супруги и ударил его ножом

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В конце августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение о конфликте двух мужчин в одном из сел.



Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции записали показания пострадавшего, установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, и задержали предполагаемого зачинщика конфликта.



Обратившемуся в медучреждение мужчине 1975 года рождения согласно заключению эксперта причинен легкий вред.



В ходе опроса 36-летний задержанный местный житель пояснил оперативникам, что давно поссорился с супругой и сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Но простить того, что женщина выбрала другого он не смог и он решил «поговорить по-мужски» с ее новым возлюбленным. Встретившись они продолжили выяснение отношений.



Как установили полицейские, когда конфликт перерос в драку, ревнивый бывший муж не только угрожал убийством 49-летнему сопернику, но и нанес ему ножевое ранение кухонным ножом в плечо.



Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия) и ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Расследование продолжается.