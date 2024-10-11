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Житель Безенчукского района из ревности ударил жену ножом

11 октября 2024 10:37
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Житель Безенчукского района из ревности ударил жену ножом

Ночью 18 июля текущего года на телефон дежурной части ОМВД России по Безенчукскому району позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее знакомый мужчина причинил ножевое ранение супруге.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели квартиру, установили обстоятельства происшествия и задержали ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ и кражу местного жителя 1994 года рождения, находившегося в помещении.

Так же сотрудники уголовного розыска выехали в лечебное заведение, куда госпитализировали женщину 1989 года рождения. При опросе в больнице пострадавшая подтвердила полицейским, что ранения нанес ей муж, с которым она распивала спиртные напитки. Оперуполномоченные изъяли медицинские документы и одежду потерпевшей.

Допрошенный в качестве подозреваемого супруг потерпевшей пояснил следователю, что на кухне распивал спиртные напитки с женой, и между ними произошел словесный конфликт, возникший на почве ревности. Женщина, не желая продолжать диалог, ушла в комнату, где легла на диван. Испытывая ярость, не сдержав эмоций, он взял со стола нож, проследовал за ней и нанес один удар ножом в живот. После чего, осознав содеянное и испугавшись последствий, позвонил знакомой и рассказал о случившемся.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району в отношении задержанного  возбуждено уголовное дело.

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