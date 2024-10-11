Житель Безенчукского района из ревности ударил жену ножом

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Ночью 18 июля текущего года на телефон дежурной части ОМВД России по Безенчукскому району позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее знакомый мужчина причинил ножевое ранение супруге.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели квартиру, установили обстоятельства происшествия и задержали ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ и кражу местного жителя 1994 года рождения, находившегося в помещении.

Так же сотрудники уголовного розыска выехали в лечебное заведение, куда госпитализировали женщину 1989 года рождения. При опросе в больнице пострадавшая подтвердила полицейским, что ранения нанес ей муж, с которым она распивала спиртные напитки. Оперуполномоченные изъяли медицинские документы и одежду потерпевшей.

Допрошенный в качестве подозреваемого супруг потерпевшей пояснил следователю, что на кухне распивал спиртные напитки с женой, и между ними произошел словесный конфликт, возникший на почве ревности. Женщина, не желая продолжать диалог, ушла в комнату, где легла на диван. Испытывая ярость, не сдержав эмоций, он взял со стола нож, проследовал за ней и нанес один удар ножом в живот. После чего, осознав содеянное и испугавшись последствий, позвонил знакомой и рассказал о случившемся.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.