Жигулевские полицейские устанавливают личности пары магазинных воров

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В июне 2022 года в ОМВД России по г. Жигулевску обратился представитель одного из сетевых магазинов и сообщил, что двое неизвестных – мужчина и женщина, набрав в продуктовую корзину товары, не оплатили их, вышли из торговой точки и скрылись в неизвестном направлении.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, на которые попали действия злоумышленников. Оперуполномоченные уголовного розыска составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых разыскиваемых.

Спустя полгода в полицию с заявлением обратился представитель еще одной из торговых точек и сообщил, что подобным же образом неизвестные похитили продукты питания еще из магазина. При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские узнали в злоумышленниках разыскиваемых мужчину и женщину.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемы

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 35-43 лет, рост 170-180 см.

Был одет: куртка черного цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Приметы разыскиваемой женщины: на вид 35-40 лет, рост 160-170 см.

Была одета: шапка с помпоном, куртка светлого цвета, джинсы светло-синего цвета, ботинки белого цвета. При себе имела женскую сумку черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84862) 3-14-69, 8(927)751-68-86, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.