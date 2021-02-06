Жигулевец украл деньги и наушники у знакомого

148

В полицию Жигулевска обратился местный житель 1991 года рождения, который сообщил, что у него из квартиры похищены наушники и денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 29 500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина рассказал, что накануне к нему в гости пришел приятель, с которым они распивали спиртные напитки. На следующий день хозяин жилплощади обнаружил пропажу своего имущества. Заявитель пояснил, что наушники и часть денег находились на столе, вторая часть денег на подоконнике в зальной комнате, откуда их мог похитить гость. Мужчина пытался самостоятельно вернуть похищенное, однако его попытки не увенчались успехом, и он обратился за помощью в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого, круг его знакомых и возможные места появления злоумышленника. На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц города Тольятти и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Во время опроса злоумышленник признал свою вину полностью и пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а наушники потерял.

По информации оперативников, подозреваемый - мужчина 1998 года рождения, не имеющий постоянного места жительства, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.