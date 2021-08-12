Я нашел ошибку
Главные новости:
В Большой Черниговке водитель сбил мальчика
В Большой Черниговке водитель сбил мальчика
Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей
Тольяттинец хотел купить собаку шпица и лишился 77 600 рублей
Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении
Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении
Уточненные нормативы – важный этап в реформе ТКО
Уточненные нормативы – важный этап в реформе ТКО
Приобретая поддельный сертификат о вакцинации, граждане способствуют подрыву доверия к медикам
Приобретая поддельный сертификат о вакцинации, граждане способствуют подрыву доверия к медикам
Важно развивать самарские бренды и обеспечивать продовольственную безопасность региона
Важно развивать самарские бренды и обеспечивать продовольственную безопасность региона
#WeWillRocYou: самарцы участвуют во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпиаде
#WeWillRocYou: самарцы участвуют во флешмобе в поддержку сборной России на Олимпиаде
В Отрадном закончены работы на благоустраиваемых объектах во дворах
В Отрадном закончены работы на благоустраиваемых объектах во дворах
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.37
EUR 86.63
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении

12 августа 2021 12:25
44
Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении

В полицию Жигулевска обратился местный житель 1996 года рождения. Мужчина сообщил, что двое молодых людей нанесли ему телесные повреждения, после чего похитили денежные средства в размере 1 000 рублей и сотовый телефон. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Со слов заявителя, рано утром он решил прогуляться. Навстречу ему шли двое молодых людей, один из которых сразу ударил его по лицу, а второй – похитил из кармана шорт денежные средства и телефон. Оперативники установили личности предполагаемых злоумышленников и опросили их.

Полицейские выяснили, что во время прогулки мужчина встретил молодых людей, и в ходе разговора между ними произошел словесный конфликт. Вернувшись домой, мужчина решил отомстить обидчикам, которые его оскорбили, задумав обвинить их в хищении имущества. По данным правоохранителей, в момент инцидента у подозреваемого вообще не было при себе ни денежных средств, ни сотового телефона.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».  Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: ложный донос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранка поругалась с сожителем и сообщила полиции, что он украл автомобиль
07 июня 2021, 11:42
Сызранка поругалась с сожителем и сообщила полиции, что он украл автомобиль
В ходе дополнительного опроса женщина призналась полицейским, что причиной обмана стала обида. Криминал
575
В центре внимания
в Самаре приступили к обновлению улицы Мяги
12 августа 2021  11:21
В Самаре приступили к обновлению улицы Мяги
112
В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ
12 августа 2021  10:34
В Самарской области увеличили стандарты стоимости услуг ЖКХ
135
Пожароопасность лесов в Самарской области: оранжевый уровень
12 августа 2021  09:24
Пожароопасность лесов в Самарской области: оранжевый уровень
157
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
603
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
683
Весь список