Жигулевец решил отомстить обидчикам, обвинив их в преступлении

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В полицию Жигулевска обратился местный житель 1996 года рождения. Мужчина сообщил, что двое молодых людей нанесли ему телесные повреждения, после чего похитили денежные средства в размере 1 000 рублей и сотовый телефон. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Со слов заявителя, рано утром он решил прогуляться. Навстречу ему шли двое молодых людей, один из которых сразу ударил его по лицу, а второй – похитил из кармана шорт денежные средства и телефон. Оперативники установили личности предполагаемых злоумышленников и опросили их.

Полицейские выяснили, что во время прогулки мужчина встретил молодых людей, и в ходе разговора между ними произошел словесный конфликт. Вернувшись домой, мужчина решил отомстить обидчикам, которые его оскорбили, задумав обвинить их в хищении имущества. По данным правоохранителей, в момент инцидента у подозреваемого вообще не было при себе ни денежных средств, ни сотового телефона.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.