Жигулевец дал банковскую карты бывшей подруге и лишился денег

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В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратился местный житель 1950 года рождения с заявлением о пропаже с банковской карты денежных средств в размере 10 000 рублей.

В ходе опроса заявитель рассказал, что к нему домой пришла бывшая сожительница и попросила купить у нее обогреватель. Мужчина согласился, дал ей свою банковскую карту и пин-код, попросив снять денежные средства с его карты строго в нужном размере. Спустя некоторое время на телефон мужчины пришло оповещение о списании крупной суммы денег.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, задержали и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Безработная, ранее судимая местная жительница 1981 года рождения в содеянном призналась и пояснила, что увидев на балансе карты внушительную сумму денег, решила ими воспользоваться и потратить на личные нужды.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.