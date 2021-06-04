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Жертвой самарского браконьера стала беременная самка пятнистого оленя

4 июня 2021 10:26
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Жертвой самарского браконьера стала беременная самка пятнистого оленя.

В Самарской области ночью 28 мая текущего года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение», по оперативной информации, сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС Отделения МВД России по Пестравскому району на бетонной платине р. Большой Иргиз задержан автомобиль под управлением жительницы Самары 1988 года рождения. В салоне автомобиля находились два пассажира - самарец 1982 года рождения и 32-летний житель Пестравского района.


В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружена и изъята разделанная туша дикого животного, предмет, похожий на оружие, устройство для бесшумной стрельбы, подствольный фонарь и два ножа. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.
Сотрудниками полиции установлено, что к незаконному отстрелу редкого животного причастен пассажир 1988 года рождения.
Задержанный пояснил стражам правопорядка, что охотился без лицензии и вне сроков охоты на данный вид животных, и указал место, где произвел отстрел самки пятнистого оленя. В ходе его осмотра полицейские обнаружили и изъяли шкуру, голову и эмбрион животного, а также, после длительных поисков, стрелянную гильзу - калибра 7,62.
По результатам исследования, проведенного специалистами в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое оружие является огнестрельным - карабин марки «Сайга МК». Ущерб от противоправных действий злоумышленника устанавливается.
Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: браконьеры незаконная охота

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