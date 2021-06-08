Жертвой афериста из Пензы стала жительница Самарского региона

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Житель Пензы выложил в сети Интернет объявление об аренде жилплощади, которая ему в действительности не принадлежала. Жертвой афериста стала жительница Волжского района.

К старшему участковому по Волжскому району с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что сняла квартиру для родственницы и уже заплатила «хозяину жилплощади» 10 000 рублей. Мужчина пообещал передать ключи от квартиры через несколько дней, однако, этого так и не сделал. Возвращать деньги злоумышленник также не собирался.

Участковому уполномоченному полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого в течение суток после поступления обращения женщины в полицию. Подозреваемым оказался 33-летний житель города Пензы, ранее судимый за аналогичное преступление.

По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный выложил в сети Интернет объявление об аренде жилплощади, которая ему не принадлежала. В действительности данная квартира была арендована приятелем задержанного. Арендатор квартиры о противоправных действиях своего знакомого не знал.

Отделом дознания О МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемый возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшей.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал–лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо от пострадавшей. Женщина выразила слова признательности сотрудникам Отдела МВД России по Волжскому району: «Благодарю старшего участкового уполномоченного полиции Александра Акинина и старшего дознавателя Оксану Шарапову за чуткое отношение и отличную оперативную работу! Благодаря высокому профессионализму, ответственности и внимательному отношению, моя сложная ситуация была оперативно решена».

Руководство Самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.