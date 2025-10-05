Женщина сменила фамилию на Шойгу и обманула несколько десятков человек на деньги

187

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек на деньги, называя себя родственницей Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов.

По словам собеседника агентства, представляющего интересы трех потерпевших, женщина сменила паспортные данные, получила документы на имя Шерье Шойгу. После этого она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес, чтобы ежемесячно получать доход. Вскоре женщина пропала.

"Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию", - рассказал Ярахмедов.