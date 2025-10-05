Я нашел ошибку
Вода с лимоном натощак полезна благодаря уникальным свойствам цитруса.
Диетолог: напиток - вода с лимоном взбодрит организм лучше кофе
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь.
В Безенчукском районе вечером столкнулись Lada Priora и ГАЗель
Называя себя родственницей Сергея Шойгу она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес.
В Самаре ночью +3°С, +5°С, днем +14°С, +16°С.
6 октября в регионе без осадков, до +15°С
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Женщина сменила фамилию на Шойгу и обманула несколько десятков человек на деньги

5 октября 2025 19:46
187
Называя себя родственницей Сергея Шойгу она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес.

Женщина, сменившая фамилию на Шойгу, обманула несколько десятков человек на деньги, называя себя родственницей Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости адвокат Саид Ярахмедов.

По словам собеседника агентства, представляющего интересы трех потерпевших, женщина сменила паспортные данные, получила документы на имя Шерье Шойгу. После этого она завела новых знакомых, предлагала им инвестировать в бизнес, чтобы ежемесячно получать доход. Вскоре женщина пропала.

"Кто-то отдал ей миллион рублей, кто-то 1,2 миллиона, 1,5 миллиона, всего по делу несколько десятков потерпевших. Подано заявление в полицию", - рассказал Ярахмедов.

