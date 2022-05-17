Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений

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В полицию за помощью обратился 57-летний мужчина, работающий в одном из научно-исследовательских центрах г. Самары. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего: в сети Интернет ему пришло сообщение от знакомой с просьбой срочно одолжить денег на проведение операции. Местный житель был уверен, что общается с приятельницей, поэтому сразу же перевел денежные средства в размере 45 тысяч рублей на указанный в сообщении банковский счет. Затем он связался с приятельницей, от которой узнал – деньги ей не требуются. Тогда потерпевший понял, что аккаунт подруги взломан и рассылку с просьбой о материальной помощи сделали мошенники. Возбуждено уголовное дело.