Я нашел ошибку
Главные новости:
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
53% россиян не ожидают дефицита продовольствия в стране
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Безработный самарец нашел чужую банковскую карту и купил продукты
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
Ремонт дорожного покрытия большими «картами» производят в Самаре
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов для обеспечения безопасности детского отдыха
День Волги пройдет в Самаре
День Волги пройдет в Самаре
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" пройдет в Самарском театре оперы и балета
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Самарская сетевая компания открыта для выпускников вузов, делающих первые шаги в профессии
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.44
-0.34
EUR 65.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений

17 мая 2022 10:58
107
Желание помочь знакомой обернулось для самарца потерей сбережений

В полицию за помощью обратился 57-летний мужчина, работающий в одном из научно-исследовательских центрах г. Самары. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего: в сети Интернет ему пришло сообщение от знакомой с просьбой срочно одолжить денег на проведение операции. Местный житель был уверен, что общается с приятельницей, поэтому сразу же перевел денежные средства в размере 45 тысяч рублей на указанный в сообщении банковский счет. Затем он связался с приятельницей, от которой узнал – деньги ей не требуются. Тогда потерпевший понял, что аккаунт подруги взломан и рассылку с просьбой о материальной помощи сделали мошенники.  Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка вместо получения работы лишилась 92 тыс. рублей
16 мая 2022, 09:26
Тольяттинка вместо получения работы лишилась 92 тыс. рублей
Ей предложили  заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек. Криминал
304
В Самарской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве под предлогом инвестиций в нефтебизнес
13 мая 2022, 11:56
В Самарской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве под предлогом инвестиций в нефтебизнес
Руководитель строительной организации, доверившись «нефтянику», лишился свыше 13,77 миллионов рублей. Криминал
519
Сызранский инженер отдал мошенникам 300 тысяч рублей
12 мая 2022, 10:50
Сызранский инженер отдал мошенникам 300 тысяч рублей
Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета. Криминал
610
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
376
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
1415
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
867
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
817
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
908
Весь список