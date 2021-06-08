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Задержаны трое приезжих совершавших разбойные нападения на частные дома в Подмосковье

8 июня 2021 21:24
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Подозреваемые в масках врывались в дома и, угрожая электрошокером или пистолетом, связывали веревками жильцов, а затем похищали деньги и драгоценности.

 Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ (бандитизм), в отношении организатора и двоих участников группы, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений", - сообщила она.

На протяжении нескольких дней они с биноклями наблюдали за домами, расположенными на окраинах поселений вблизи лесного массива. В темное время суток они в масках врывались в дома и, угрожая электрошокером или пистолетом, связывали веревками жильцов. Затем подозреваемые похищали деньги и драгоценности, после чего скрывались с места происшествия.

"Было совершено два разбойных нападения на территории городского округа Одинцово и одно в городском округе Домодедово. Общий материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей", - сказала Петрова.

 "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, двое из которых ранее судимы", - добавила начальник пресс-службе подмосковного главка полиции.

По местам фактического проживания задержанных изъяли мобильные телефоны, похищенные ювелирные изделия, часы, а также монтировку, электрошокер и пистолет, которые они использовали при совершении преступлений. В данный момент мужчины арестованы.

 

Фото:   pixabay

Теги: грабители дома Подмосковье

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