Я нашел ошибку
Главные новости:
Пожар на Некрасовской в Самаре потушили
Пожар на Некрасовской в Самаре потушили
Пропавшего мужчину ищут в Самарской области
Пропавшего мужчину ищут в Самарской области
Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в нанесении смертельных травм знакомому
Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в нанесении смертельных травм знакомому
Неуплата долга сызранкой привела к аресту и реализации автомобиля
Неуплата долга сызранкой привела к аресту и реализации автомобиля
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы
В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы
Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй самарец
Против официального выходного дня на старый Новый год каждый второй самарец
Жительница Самары перевела мошенникам более 1,749 млн рублей
Жительница Самары перевела мошенникам более 1,749 млн рублей
Наверх
Самара  -23 °C, Тольятти  -21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.02
-0.59
EUR 74.14
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в нанесении смертельных травм знакомому

12 января 2023 10:00
77
Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в нанесении смертельных травм знакомому

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. К стражам правопорядка обратился мужчина. Он пояснил, у него со знакомым произошел конфликт. Во время драки он избил своего оппонента черенком от лопаты.

Задержав 37-летнего мужчину, росгвардейцы доложили о данном факте дежурному. Вместе с задержанным сотрудники Росгвардии направились по указанному им адресу. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили мужчину 1951 года рождения, не подававшего признаков жизни.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину своим коллегам из правоохранительных органов. 

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Управлении Росгвардии по Самарской области начался зимний период подготовки
11 января 2023, 10:07
В Управлении Росгвардии по Самарской области начался зимний период подготовки
С января по май в подразделениях ведомства будут проводиться мероприятия по подготовке сотрудников и военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач.   Общество
290
Сотрудник Росгвардии спас жизнь жителю Самары
10 января 2023, 09:44
Сотрудник Росгвардии спас жизнь жителю Самары
На Заводском шоссе между водителями произошла ссора, приведшая к поножовщине. Происшествия
788
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице
29 декабря 2022, 10:29
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал убийством сожительнице
В одной из квартир жилого дома, расположенного на бульваре Засамарская слобода, между сожителями произошел конфликт.  Криминал
894
В центре внимания
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
12 января 2023  09:52
Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей
105
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь
11 января 2023  13:44
Жильцам дома №25А по улице Некрасовской в Самаре окажут необходимую помощь после пожара
385
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присваивается Леониду Михельсону
11 января 2023  10:40
Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Леониду Михельсону
317
Губернатор ознакомился с работой сборочного цеха, механического цеха и цеха ремонта морских газотурбинных двигателей.
10 января 2023  20:40
"Готовы синхронизировать усилия по подготовке кадров": глава региона встретился с коллективом АО "Металлист-Самара" 
2448
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
10 января 2023  13:37
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
488
Весь список