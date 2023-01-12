Задержанный росгвардейцами самарец подозревается в нанесении смертельных травм знакомому

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Самарском районе областной столицы. К стражам правопорядка обратился мужчина. Он пояснил, у него со знакомым произошел конфликт. Во время драки он избил своего оппонента черенком от лопаты.

Задержав 37-летнего мужчину, росгвардейцы доложили о данном факте дежурному. Вместе с задержанным сотрудники Росгвардии направились по указанному им адресу. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили мужчину 1951 года рождения, не подававшего признаков жизни.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину своим коллегам из правоохранительных органов.

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».