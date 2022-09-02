Задержан 42-летний тольяттинец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы

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По версии следствия, 30 августа между подозреваемым и его сожительницей во время пьянки в квартире одного из жилых домов по улице Матросова в Тольятти произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине, находящейся в соседней комнате, ножевое ранение в область шеи. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО