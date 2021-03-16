За убийство пенсионера в Самаре ищут близнецов

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Сотрудники полиции просят оказать содействие в установлении местонахождения подозреваемых в совершении убийства 64-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено 13 марта текущего года в квартире дома, расположенного на ул. Ставропольской областного центра.

СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемых в преступлении жителей г. Екатеринбург, братьев – близнецов 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления - Васильева К. и Васильева Д.

Сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемых, сообщить по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112