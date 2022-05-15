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За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж

15 мая 2022 11:44
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За последние три месяца в магазинах увеличилось число краж

В феврале-апреле в магазинах увеличилось число краж: чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса. Зачастую товары уносят без оплаты вместе с корзинкой. Трендом стали и хищения на кассах самообслуживания

За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab. По просьбе РБК компания проанализировала сведения о таких инцидентах в рознице с февраля по апрель 2022 года, сопоставив их со статистикой за аналогичный период 2021 года. Анализировалась информация не только в продовольственной рознице, но в магазинах, продающих одежду, детские товары, продукцию для дома, сада и ремонта.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NTechLab.

«Сейчас «выносят» все, воруют чаще и больше», — согласен топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров. В компании, по словам собеседника РБК, для борьбы с кражами усиливают охрану, настраивают системы видеонаблюдения и ставят замки на дорогие товары, как в «традиционных» категориях (дорогостоящий алкоголь или икра), так и на избранную косметику и предметы бытовой химии.
 

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