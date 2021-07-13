За махинации с сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции предусмотрена уголовная ответственность

97

Согласно статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их предъявление и использование.

К уголовной ответственности могут привлечь как за продажу, так и за покупку такого сертификата. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

В большинстве случаев изготовление поддельного сертификата представляет собой более сложный механизм. Это невозможно без участия в данной схеме нескольких звеньев: как правило, это продавец и недобросовестные работники сферы здравоохранения, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации, внося необходимые сведения в документы и базы данных.

Поскольку рассматриваемые нарушения законодательства в большинстве случаев сопряжены с получением взяток, то должностному лицу грозят и более серьезные санкции – например, штраф в размере до 1 млн руб. или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ).

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.