Выявлен новый сценарий мошенничества с ответами на ЕГЭ

171

Жертвы обратились к сотрудникам банка с жалобами на мошенников. К проверке подключились аналитики Центра экосистемной безопасности Тинькофф, который занимается расследованием мошенничества, выявлением массовых инцидентов и созданием механизмов и алгоритмов для защиты клиентов от атак. Сотрудники Центра скорректировали алгоритм поиска с учетом нового сценария, в результате платформа Тинькофф Защита только в Telegram обнаружила свыше 30 каналов, в которых злоумышленники «продают» ответы. Совокупное количество участников в каналах — более 1,5 млн пользователей.

Даже если предположить, что лишь треть пользователей попадется на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей.

Как работает схема:

Мошенники создают Telegram-канал, выкладывают посты с продажей ответов на тесты. Для большей убедительности прикладывают «примеры» ответов, прогревают аудиторию призывами ставить реакции под постами и приглашать друзей.

Далее участники канала либо переводят средства по реквизитам, указанным в посте, либо пишут администратору, и номер карты им высылают в личные сообщения. Конечно же никаких ответов пользователи не получают, после перевода и отправки квитанции об операции, администратор блокирует доступ в канал, чтобы те не могли оставлять комментарии под постами и вести любую другую активность.

«В схеме задействована целая группа мошенников. Они используют дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы. Таким образом, у мошенников появляется доступ к большому количеству карт, на которые можно получать много переводов. В группе кто-то работает с дропами и занимается выводом денег, кто-то — ведет сами каналы, публикует посты и прогревающий контент. При этом каналы принадлежат одной группировке мошенников, поскольку совпадение текстов постов во всех каналах практически 100%», — поясняет Алексей Бакланов, вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности Тинькофф.

Обнаружить и закрыть такие каналы сложно, поскольку пострадавшие редко обращаются с жалобами в банк и полицию. Сотрудники Центра Тинькофф отправили администрации мессенджера запросы на блокировку этих каналов, но даже в случае блокировки, мошенники могут создать аналогичные каналы и использовать новые карты. Уже сейчас помимо карт банков они применяют биткоин-кошельки.