Встреча соседей в Тольятти закончилась поножовщиной

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В полицию Тольятти поступило сообщение, что в медицинское учреждение из квартиры дома на улице 40 лет Победы доставлен мужчина с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Сотрудники органов внутренних дел опросили потерпевшего, который пояснил, что распивал спиртные напитки со своим соседом, в какой - то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область грудной клетки.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе осмотра места происшествия специалист экспертно-криминалистического отдела У МВД России по г. Тольятти обнаружил и изъял нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Ранее не судимый 46-летний мужчина был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе подозреваемый свою вину в содеянном признал и пояснил, что конфликт с соседом произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков, мужчина не справился со своими эмоциями и ударил потерпевшего ножом в грудную клетку.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.