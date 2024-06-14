Врач-косметолог из Самары лишился более двух миллионов рублей из-за мошенников

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мессенджер 54-летнему сотруднику клиники, оказывающей косметические услуги в Самаре, поступило смс-сообщение с предложением воспользоваться акцией по знакомству с новым брендом лекарственной косметики. Ознакомившись с предложенным ассортиментом, косметолог перешел по предложенной ссылке на сайт для оформления заказа и заполнил данные банковского счета при оплате товаров из корзины. После успешной покупки спустя несколько часов с карты произошло списание более двух миллионов рублей. Житель губернии обратился за помощью в полицию, осознав, что воспользовался фишинговой ссылкой на сайт и стал жертвой мошенников.