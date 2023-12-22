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Воспитатель детского сада в Сызрани перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

22 декабря 2023 10:11
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Воспитатель детского сада в Сызрани перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

33-летней жительнице Сызрани, работающей воспитателем детского сада, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, жительница региона последовала инструкции и перевела более 700 тысяч рублей на указанный счет.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.

Теги: Мошенники

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