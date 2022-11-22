Я нашел ошибку
Главные новости:
на рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей
На рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей
В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Тольятти водитель сбил девушку на пешеходном переходе
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
За три года популярность сервиса «SberPay оплаты по QR» от Сбера в Поволжье выросла в 5 раз
В преддверии новогодних праздников спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в Самарской области вырос на 6%
Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей
Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей
Пенсионный фонд объяснил ненужность индексации пенсий работающим
Пенсионный фонд объяснил ненужность индексации пенсий работающим
В Тольятти предпринимателя убедили демонтировать незаконную автостоянку
В Тольятти предпринимателя убедили демонтировать незаконную автостоянку
В Самаре завершились показы спектакля «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепы и коллектива «Задумка»
В Самаре завершились показы спектакля «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепы и коллектива «Задумка»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей

22 ноября 2022 12:45
82
Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей

55-летней жительницы Самары на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся банковским работником. В ходе разговора он предложил женщине инвестировать денежные средства в акции известного банка. Воспитатель согласилась и перевела денежные средства в сумме 372 тысяч рублей на счет, продиктованный звонившим. 

После того, как «работник банка» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.    

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Полицейские рекомендуют, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверять документацию компании на наличие всех лицензий и регистраций, остерегаться предложений о «быстром» и «легком» заработке в интернете, разобраться в теме и понять рабочий механизм организации инвестирования.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре мошенница проведет более 2 лет в колонии за обман пенсионеров
21 ноября 2022, 11:41
В Самаре мошенница проведет более 2 лет в колонии за обман пенсионеров
Ранее женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Криминал
270
Жительница Новокуйбышевска хотела спасти деньги от родственника и перевела мошенникам 3 миллиона
21 ноября 2022, 10:42
Жительница Новокуйбышевска хотела спасти деньги от родственника и перевела мошенникам 3 миллиона
Незнакомец пояснил женщине, что ее родственник, у которого якобы есть доверенность распоряжаться ее имуществом, пытается снять ее деньги. Криминал
277
Россиян предупредили о росте числа случаев мошенничества с заменой счётчиков
20 ноября 2022, 10:43
Россиян предупредили о росте числа случаев мошенничества с заменой счётчиков
В таких случаях мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счётчика, но вместо этого «делает так, что прибор перестает работать» Происшествия
486
В центре внимания
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
22 ноября 2022  11:59
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
107
Мэрия ввела особый режим в Самаре
22 ноября 2022  10:36
Мэрия введет особый режим в Самаре
418
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
22 ноября 2022  10:27
РКС-Самара убрали последний ящик для передачи показаний счётчиков
140
Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
21 ноября 2022  21:25
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания
389
Первые два подразделения мобилизованных готовятся к отправке в тыловые районы СВО.
21 ноября 2022  20:37
"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО
1486
Весь список