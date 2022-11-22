Воспитатель детсада в Самаре, желая заработать, перевела мошенникам свыше 300 тыс. рублей

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55-летней жительницы Самары на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся банковским работником. В ходе разговора он предложил женщине инвестировать денежные средства в акции известного банка. Воспитатель согласилась и перевела денежные средства в сумме 372 тысяч рублей на счет, продиктованный звонившим.

После того, как «работник банка» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Полицейские рекомендуют, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверять документацию компании на наличие всех лицензий и регистраций, остерегаться предложений о «быстром» и «легком» заработке в интернете, разобраться в теме и понять рабочий механизм организации инвестирования.