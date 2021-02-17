Вор в Тольятти повредил дверь отдела в магазине и похитил шесть дорогостоящих наручных часов

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Как следует из материалов уголовного дела, в одном из отделов торгового центра Тольятти злоумышленник похитил наручные часы в количестве 6 штук. Общая сумма причинённого ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе осмотра места происшествия изъяли со стеклянной поверхности витрины следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника, а с двери – сломанный замок. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри торгового центра, опросили потерпевшего и работников соседних отделов.

Отпечатки совпали с уже имеющимися в базе отпечатками местного жителя 1974 года рождения, ранее судимого за имущественное преступление.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле одного из домов на улице Дзержинского в Автозаводском районе города.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что часы он реализовал в одном из городских ломбардов, а полученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.