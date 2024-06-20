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Вор в Новокуйбышевске украл телефон, пока хозяйка спала

20 июня 2024 11:20
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Вор в Новокуйбышевске украл телефон, пока хозяйка спала

Ранее судимого за грабеж, разбой и кражу жителя Новокуйбышевска разыскали по отпечаткам пальцев.

 

В мае текущего года в дежурную часть городского отдела полиции за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что проснувшись в ночное время обнаружила пропажу телефона стоимостью 13 000 рублей из ее квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома.

Полицейские прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в чужую квартиру через застекленный балкон, открыв пластиковое окно. Эксперт экспертно-криминалистического отделения О МВД России по г. Новокуйбышевску капитан полиции Евгений Яргунин во время сбора материала предположил, куда мог опереться подозреваемый при проникновении в жилище и обнаружил четкий отпечаток следов пальцев рук, которые в последствии были изъяты.

В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области проведено сравнительное идентификационное исследование отпечатков пальцев, изъятых на месте преступления с имеющейся базой данных отпечатков пальцев нарушителей закона. Установлена личность злоумышленника, оставившего следы на месте квартирной кражи. Им оказался ранее судимый за грабеж, разбой и кражу 37-летний житель Новокуйбышевска.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса, задержанный в содеянном признался не сразу. Но, после того, как узнал информацию о том, что его причастность к совершению преступления доказывают изъятые на месте происшествия следы пальцев рук рассказал, что проходя мимо дома пострадавшей, обратил внимание на низкий балкон и открытое пластиковое окно. Решил забраться в квартиру, просунув руку в форточку он легко открыл окно и зашел в квартиру, взял телефон, лежащий рядом с кроватью спящих хозяев и скрылся, не потревожив их сон. Мужчина пояснил, что сбыл похищенное в один из ломбардов за вознаграждение. А вырученные таким образом деньги потратил по своему усмотрению.

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