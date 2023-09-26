Вор-рецидивист в Новокуйбышевске украл два велосипеда и телефон

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Общий ущерб от противоправной деятельности местного жителя составил около 50 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158 УК РФ 52-летнему ранее неоднократно судимому за имущественные преступления местному жителю.

Как установили сотрудники полиции, в конце мая текущего года в полицию за помощью обратился директор службы доставки, который сообщил о хищении велосипеда, оставленного на велопарковке около дома на улице Свердлова. Полицейские в ходе работы по заявлению проверили места возможного сбыта похищенного и обнаружили велосипед, схожий по описанию с разыскиваемым, в ближайшем ломбарде. Полицейские изъяли договор комиссии, составленный на имя ранее неоднократно судимого жителя Новокуйбышевска 1971 года рождения. Ориентировку на розыск подозреваемого оперуполномоченные довели до личного состава отдела полиции.

В ходе патрулирования полицейские отдельного взвода ППСП задержали разыскиваемого на одной из улиц города. Доставленный в отдел полиции мужчина сознался еще в одной краже велосипеда, совершенной через несколько дней после хищения транспортного средства доставщика и пояснил, что второй велосипед также сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Следствием собраны доказательства и того, что уже находясь под следствием мужчина в одном из баров города забрал со столика телефон, хозяин которого отлучился. Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения.

Общий ущерб от противоправной деятельности местного жителя, причиненный трем потерпевшим, составил около 50 тысяч рублей. Велосипеды в настоящее время возвращены владельцам. Приняты меры к розыску похищенного телефона.

Уголовные дела соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлены в Новокуйбышевский городской суд для принятия решения по существу.