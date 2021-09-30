Внимание: Настоящие справки по ковиду на дом не приносят!

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На нелегальных веб-ресурсах размещается информация о возможности приобретения сертификатов о вакцинации от коронавируса - круглосуточно, в день обращения, с доставкой.

Мошенники подделывают документы медучреждений, на которые появился спрос. Приобрести поддельный документ несложно - предложений множество.

Подлинные справки нельзя купить в Интернете, необходимо в обязательном порядке пройти вакцинацию в медицинском учреждении.

Об известных случаях фальсификации медицинских документов необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 112.