Ведущий специалист в Самаре подарила жуликам более 2 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте.
С начала сентября в регион поставлены всего более 1,3 млн доз вакцин от гриппа
Увеличение перевозок отмечается на фоне устойчивого спроса на зерно на мировом рынке и увеличения потребностей российских предприятий.
Погрузка зерна на КбшЖД выросла в 1,5 раза в сентябре 2023 года
Студентам продемонстрировали видеоролик о влиянии электронных сигарет на здоровье человека.
«Сообщи, где торгуют смертью»: сотрудники полиции проводят мероприятия в учебных заведениях губернии
Пешим участникам дорожного движения в непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция региона рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах
Из-за рекламы самарцы чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду
Из-за рекламы самарцы чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду
Выпускников Армавирского летного училища попытались отравить тортом
Выпускников Армавирского летного училища попытались отравить тортом
4 ноября, в День народного единства, стартует федеральный просветительский марафон Знание.Первые.
4 ноября, в День народного единства, стартует федеральный просветительский марафон Знание.Первые.
В Самарской области за выходные задержали 52 пьяных водителя
В Самарской области за выходные задержали 52 пьяных водителя
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.91
-1.4
EUR 101.43
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ведущий специалист в Самаре подарила жуликам более 2 млн рублей

23 октября 2023 11:19
153
Ведущий специалист в Самаре подарила жуликам более 2 млн рублей

В полицию обратилась 39-летняя жительница Самары с заявлением о хищении более 2 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что ведущему специалисту предприятия по изготовлению автокомпонентов несколько часов подряд звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного из банков России и убедили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка  взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит. Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, жительница Промышленного района в других кредитных учреждениях оформила заем на сумму более 2 млн рублей и перевела денежные средства на указанные счета. После чего женщина не смогла войти в личный кабинет приложения, поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковскими  счетами; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска
23 октября 2023, 10:48
18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска
Общий ущерб, причиненный двум пожилым женщинам, составил 250 тысяч рублей. Криминал
184
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
22 октября 2023, 12:56
Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы
Мошенник убедил женщину прийти в банк, чтобы перевести деньги на указанный злоумышленником счет. Происшествия
589
В Самаре работница строительной компании доверилась мошеннику из мессенджера
22 октября 2023, 12:01
В Самаре работница строительной компании доверилась мошеннику из мессенджера
Сотрудники правоохранительных органов не будут писать гражданам в мессенджерах! Криминал
439
В центре внимания
В минувшем году Самарский регион выполнил планы по строительству жилья с превышением
23 октября 2023  11:16
В минувшем году Самарский регион выполнил планы по строительству жилья с превышением
259
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
20 октября 2023  13:00
Задержаны участники массовой драки в парке Победы в Самаре
684
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
20 октября 2023  12:40
Осенний фестиваль ГТО пройдет в Самаре
560
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
20 октября 2023  10:27
В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”
549
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
670
Весь список