В Жигулёвске вступил в силу приговор мошеннице, похитившей 200 тысяч рублей у пенсионерки

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Ранее неоднократно судимая жительница Тольятти действовала по наводке анонимных кураторов.

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратилась за помощью местная жительница 1942 года рождения, которая сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее 200 000 рублей.

В ходе опроса заявителя сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником медицинского учреждения и сообщил, что ее близкой родственнице сделана сложная операция и для дальнейшей реабилитации срочно необходимы денежные средства на лекарства. Кроме того, неизвестный передал трубку женщине, которая назвалась сестрой пожилой женщины и плача попросила найти срочно деньги для врачей. После чего неизвестный уточнил адрес, где можно забрать денежные средства и заверил, что окажет помощь с передачей денег.

В этот же день к дому потерпевшей приехала ранее не знакомая женщина, которой она передала все имеющиеся у нее сбережения в размере 200 тысяч рублей. Спустя время, так как по телефону ей сказали, что родственница в реанимации, пенсионерка решила позвонить сестре, чтобы спросить о здоровье. Услышав, что с родственницей все в порядке и никакой операции не проводилось, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Прибывшие по указанному адресу оперативники составили ориентировку с описанием примет предполагаемой злоумышленницы, которые сумела запомнить потерпевшая, и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Эксперт обнаружил и изъял с входной двери подъезда следы пальцев рук, пригодные к идентификации и почву с коврика у двери квартиры. При исследовании выяснилось, что следы не принадлежат потерпевшей, ее родственникам и отсутствуют в базе данных.

Оперуполномоченные установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем доме, направили запросы в различные организации, получили ответы, провели технические мероприятия.

Изучив полученную информацию, полицейские установили личность, места возможного нахождения и задержали предполагаемую злоумышленницу 1981 года рождения, которая приезжала к дому пенсионерки на личном автомобиле Renault Logan. Ранее неоднократно судимую за мошенничество женщину полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Жительница Тольятти признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что действовала по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомилась в социальной сети. Денежные средства обманутой женщины она перевела на расчетные счета, указанные в переписке с «работодателем», а себе оставила процент от переведенной суммы. О том, что совершает преступление, злоумышленница знала, так как незадолго до события суд признал ее виновной в совершении аналогичного преступления и назначил наказание не связанное с лишением свободы.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулёвску подозреваемой предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигурантки следователь направил в суд для принятия решения по существу.

Жигулёвский городской суд собранные сотрудниками полиции доказательства признал достаточными для вынесения подсудимой обвинительного приговора. Женщине, с учетом всех обстоятельств по делу назначено наказание в виде принудительных работ сроком на три года и три месяца с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Кроме того преступница обязана возместить потерпевшей материальный ущерб в размере двести тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.