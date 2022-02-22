В Жигулевске задержан мужчина, незаконно хранивший в доме оружие

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В ходе опроса подозреваемый пояснил, что нашел обрез охотничьего ружья без патронов на берегу реки несколько лет назад.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местный житель 1968 года рождения может быть причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия. С целью проверки данной информации сотрудники полиции провели осмотр частного дома на улице Полтавская г. Жигулевска, где проживает подозреваемый. В ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли в диване, находящемся в зале, предмет конструктивно схожий с обрезом двуствольного охотничьего ружья. Согласно проведенному исследованию, изъятый предмет относится к огнестрельному оружию, является гладкоствольным охотничьим ружьём ТОЗ-БМ 16 калибра заводского изготовления, в конструкцию которого самодельным способом были внесены изменения.

По информации сотрудников уголовного розыска подозреваемый ранее не привлекался уголовной ответственности. Во время опроса мужчина пояснил, что примерно 12 лет назад, находясь на берегу реки Волга в п. Мордова Самарской области он нашел обрез охотничьего ружья без патронов и решил оставить его себе, хоть и знал, что это противозаконно.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают гражданам: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения.