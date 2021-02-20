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В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

20 февраля 2021 09:54
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В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств

По данным правоохранителей, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Из материалов уголовного дела следует, что в ходе оперативного мероприятия, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков  территориального органа внутренних дел на проспекте Молодежный города Жигулевска по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 36-летнего местного жителя.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители обнаружили и изъяли из кармана куртки задержанного сверток из полимерного материала. Изъятое вещество стражи порядка направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти на исследование. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство героин, масса которого отнесена законодателем к значительному размеру.

В отделе полиции подозреваемый пояснил оперуполномоченным , что нашел наркотическое средство на территории дачного массива города и хранил его для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется полицейскими.

По данным оперативников местный житель нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Задержанный пояснил, что нарушает закон под влиянием пагубной привычки.

Возбуждено уголовное дело, соощает облМВД.

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