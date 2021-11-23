В Жигулевске за разбой взяты под стражу мать и сын

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В октябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о разбойном нападении на микрофинансовую организацию.

На записи видно, как в офис зашли мужчина и женщина, лица, которых скрывали капюшоны. После непродолжительного разговора злоумышленица из-за спины достала топор и нанесла обухом несколько ударов по руке потерпевшей. Во время нападения менеджеру удалось отобрать топор у женщины, после чего неизвестные скрылись.

Девушка подробно описала внешность нападавших. Полицейские составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии, а также представителей общественных объединений ориентировку с приметами подозреваемых.

Один из участковых узнал в нападавших жителей, проживающих у него на закрепленном участке. Ими оказались жители Жигулевска - женщина 1974г.р., которая работает охранником и её безработный сын 2001г.р. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел. Вечером того же дня сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории микрорайона Г-1 в Жигулевске задержали его мать. В ходе опроса они полностью признали свою вину и пояснили, что решились на преступление с целью наживы.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.