В Жигулевске вора заметил бдительный сосед

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился местный житель 1982 года рождения. Мужчина сообщил, что у него из дачного дома и бани, расположенных в районе улицы Ново-Самарской, похитили бытовую и садовую технику. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму 50 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что злоумышленник проник в помещения, разбив окна. Полицейские обнаружили и изъяли следы обуви на земле, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Один из них рассказал, что накануне вечером видел, как с соседнего участка уходит мужчина, который несет большие сумки. Сосед описал приметы предполагаемого злоумышленника и указал, в какую сторону он уходил. Сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием примет подозреваемого.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника – местного жителя, проживающего на территории дачного массива, за несколько домов от того, из которого похитил имущество. Мужчину задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел. По данным сотрудников полиции, задержанный 1984 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что похищенное имущество оставил на хранение в лесу рядом с железнодорожными путями, недалеко от дачного массива.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.