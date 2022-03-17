В Жигулевске вора нашли по следу ботинка

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением о краже обратилась местная жительница 1970 года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на первом этаже дома по улице Никитинской, совершена кража телевизора. С учетом износа, заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб в 10 тысяч рублей и рассказала, что в конце февраля текущего года она показывала квартиру риэлтору перед сдачей в аренду. Уходя, оставила окно полуоткрытым в режиме «проветривание». Через две недели женщина-риэлтор обнаружила, что в квартире отсутствует телевизор, повреждено окно и сообщила о происшествии хозяйке квартиры, которая незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую и соседей по подъезду. В квартире в результате тщательного осмотра эксперт обнаружил и изъял с подоконника фотоотпечаток следа обуви предполагаемого злоумышленника и фотослед отжима окна.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), в подразделения полиции направлены поручения о производстве отдельных оперативно-разыскных мероприятий.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, и возможные места сбыта похищенного имущества. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению телевизора причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1986 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Задержанного допросили в качестве подозреваемого и провели выемку его ботинок. Следователи назначили трасологическую экспертизу, в результате которой выявлена идентичность следа подошвы изъятому на месте происшествия фотоследу обуви. Что также подтвердило полученную ранее информацию о причастности мужчины к хищению.

Судом, по ходатайству органа следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество обнаружено в одном из комиссионных магазинов и возвращено законному владельцу.

Потерпевшая не осталась равнодушной к работе сотрудников территориального органа внутренних дел и выразила слова признательности в одной из социальных сетей: «Благодарю за вашу оперативную работу. Желаю и в дальнейшем с таким же успехом раскрывать все дела».