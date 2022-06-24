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В Жигулевске трое мужчин пытались украсть ворота администрации

24 июня 2022 10:22
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В Жигулевске трое мужчин пытались украсть ворота администрации

Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Жигулевске, получил сообщение от оперативного дежурного о попытке кражи металлических ворот на улице Никитинской. Сотрудники Росгвардии выдвинулись на место происшествия.

Оперативно прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка заметили троих мужчин, которые грузили металлические конструкции в припаркованный автомобиль.

Довести преступный умысел до конца не удалось – сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали их своим коллегам из полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что металлические ворота принадлежат городской администрации Жигулевска.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Уголовное дело

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