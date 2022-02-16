В Жигулевске сын угрожал убийством родной матери и отобрал у неё деньги

181

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница 1958 года рождения. Женщина рассказала, что, находясь в их квартире, сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, замахивался на неё топором и угрожал убийством. В ходе ссоры, он взял кошелек у матери откуда забрал 1 000 рублей и покинул квартиру. Учитывая ситуацию и агрессивное состояние мужчины, а также его физическое превосходство, потерпевшая угрозу восприняла реально.

В рамках выезда на место происшествия сотрудники полиции опросили соседей, установили круг знакомых злоумышленника, выяснили местонахождение, задержали его и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый 1987 года рождения, уже ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.