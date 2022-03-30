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В Жигулевске раскрыта кража сотовых телефонов

30 марта 2022 11:34
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В Жигулевске раскрыта кража сотовых телефонов

Общая сумма причиненного ущерба салону сотовой связи составила свыше 23 тысячи рублей.

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску обратился представитель салона сотовой связи, расположенного в микрорайоне В-1, с заявлением о том, что неизвестный мужчина совершил кражу сотовых телефонов с витрины торговой точки общей стоимостью 23770 рублей.

Злоумышленник находился в торговой точке под видом покупателя, заметив, что продавец-консультант отвлекся на другого клиента, а витрина с телефонами не закрыта, он незаметно похитил два сотовых телефона и покинул магазин.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска О МВД по г. Жигулевск установили ломбард, в котором был реализован сотовый телефон, по описанию схожий с одним из похищенных. Оперативники установили личность и места вероятного нахождения мужчины, который принес мобильный телефон в комиссионный магазин. Сотрудники полиции задержали жителя города Тольятти 1989 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенные сотовые телефоны сдал в ломбарды, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время, по указанным злоумышленником адресам, имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

Теги: Кража

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