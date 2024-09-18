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В Жигулевске поймана женщина-курьер, забравшая у пенсионерки последние деньги

18 сентября 2024 10:59
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В Жигулевске поймана женщина-курьер, забравшая у пенсионерки последние деньги

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску обратилась с заявлением местная жительница 1942 года рождения и сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей.

В ходе опроса заявителя сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником медицинского учреждения и сообщил, что на данный момент ее близкой родственнице сделана сложная операция и для дальнейшей реабилитации ей срочно необходимы денежные средства на лекарства. После чего, неизвестный заверил женщину, что вечером к ней придут, чтобы помочь с передачей денег.

В этот же день к дому потерпевшей приехала незнакомка, которой та передала имеющиеся у нее сбережения. Спустя время пенсионерка решила позвонить сестре, чтобы спросить о здоровье. Услышав, что с родственницей все в порядке и никакой операции не проводилось, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу 1981 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимая за совершение кражи жительница Тольятти пояснила, что действовала по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомилась в социальной сети. Денежные средства обманутой женщины она перевела на расчетные счета, указанные в переписке с «работодателем», а себе оставила процент от переведенной суммы.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование продолжается.

Теги: Мошенники

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