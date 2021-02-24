В Жигулевске оперативники пресекли незаконный оборот оружия

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Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1969 года рождения причастен к незаконному хранению оружия.

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры подозреваемого. Правоохранители обнаружили и изъяли в диване, находящемся на кухне, предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Изъятое направили на экспертизу.

Согласно исследованию, изъятый предмет является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Изготовлен пистолет самодельным способом из частей и деталей осветительного сигнального пистолета.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время нигде не работает.

Во время опроса мужчина пояснил, что нашел оружие в 2015 году. Обнаружил он пистолет в кустах и впоследствии хранил дома.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.