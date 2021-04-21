В Жигулевске мужчина обокрал кухню общежития

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Сотрудники полиции изъяли из квартиры предполагаемого злоумышленника похищенное имущество и в ближайшее время вернут его законному владельцу.

Из материалов уголовного дела следует, что из помещения кухни общежития, расположенного на улице Гоголя, неизвестный злоумышленник похитил имущество, принадлежащее мужчине 1983 года рождения. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

Задержанным оказался безработный сосед потерпевшего – местный житель 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Подозреваемый признал свою вину полностью и пояснил, что в ночное время путем повреждения дверного замка проник в помещение и похитил холодильник, стиральную машину и электроплиту с целью дальнейшей продажи. Сотрудники полиции изъяли из квартиры предполагаемого злоумышленника похищенное имущество и в ближайшее время вернут его законному владельцу.

Следственным отделом Отдела МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.