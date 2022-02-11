В Жигулевске молодые люди пошли на грабеж ради двух сотовых телефонов

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В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о том, что рядом с одним из домов, расположенных по улице Приволжская г. Жигулевска, неустановленные лица с применением насилия похитили сотовые телефоны у двоих девятнадцатилетних местных жителей.

На основании полученной информации полицейские составили ориентировку с описанием примет грабителей и распространили ее среди наружных служб, личного состава Отдела, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Оперуполномоченные уголовного розыска проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена информация, что к совершению преступления могут быть причастны молодые люди 2005 и 1997 года рождения, старший из которых уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Оперативники задержали подозреваемых на территории села Тимофеевка Ставропольского района и доставили в О МВД по г.Жигулевску, где задержанные дали признательные показания. Причиненный ущерб потерпевшие оценили в 5000 и 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к розыску похищенных телефонов.