В Жигулевске 46-летняя женщина, воспользовавшись моментом, похитила в магазине телефон

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В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратился житель Тольятти 1952 года рождения с заявлением о хищении сотового телефона. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму более 17 000 рублей.

Из опроса заявителя полицейские выяснили, что мужчина находился в одном из сетевых магазинов города Жигулёвска, где совершал покупки. Оплатив купленный товар, мужчина, подошел к столику, расположенному около выхода из магазина, где по забывчивости оставил свой смартфон. Отойдя недалеко от торговой точки, вспомнил, что оставил там гаджет, но вернувшись обратно, не обнаружил его. Потерпевший попытался дозвониться на свой сотовый, но тот был уже отключен.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов, полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастна безработная местная жительница. Оперативники установили ее местонахождение, задержали и доставили 46-летнюю женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что обратила внимание на то, что на столе около выхода из магазина лежит телефон, воспользовавшись моментом, она похитила его.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.