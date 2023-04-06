В Зеленовке госавтоинспекторы остановили автомобиль, в багажнике нашли 2 кг мефедрона

154

2 апреля текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту в районе села Зелёновка Ставропольского района остановили для проверки документов водителя автомобиля Renault Fluence.

В ходе проверки документов водитель – уроженец Пензы 1982 года рождения – заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

В присутствии понятых в багажном отделении полицейские обнаружили и изъяли сумку, внутри которой находился полиэтиленовый пакет со свертком, обмотанным клейкой лентой серебристого цвета и надписью «2 кг», с белым веществом внутри. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по Ставропольскому району.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. Изъятый сверток направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что вещество в свертке является наркотическим средством мефедрон, массой почти 2 килограмма.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории Самарской области.

По данным полицейских, задержанный судим по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки наркотиков в Самарскую область.