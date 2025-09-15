Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов

15 сентября 2025 12:19
121
Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему, в которой злоумышленники представляются школьными психологами и под видом прохождения теста заманивают жертву на фишинговый сайт.

Таким образом мошенники получают доступ к личным кабинетам на госпорталах и банковским аккаунтам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Затем аферисты сообщают жертвам об утечке данных и угрозе уголовного преследования за действия, которые неизвестные совершили якобы от их имени.

При этом, как сообщили специалисты банка, мошенники устраивают психологическую травлю, запугивая детей и их родителей. В частности, требуют устроить по видео "проверку дома", собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

В ВТБ попросили критически относиться к любым звонкам от неизвестных лиц и предупредили, что настоящие представители ЦБ или финмониторинга не будут лично связываться с обычными гражданами.

Также в банке добавили, что во время летних вступительных экзаменов мошенники представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика".

Теги: Мошенники

