В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов

121

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему, в которой злоумышленники представляются школьными психологами и под видом прохождения теста заманивают жертву на фишинговый сайт.

Таким образом мошенники получают доступ к личным кабинетам на госпорталах и банковским аккаунтам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Затем аферисты сообщают жертвам об утечке данных и угрозе уголовного преследования за действия, которые неизвестные совершили якобы от их имени.

При этом, как сообщили специалисты банка, мошенники устраивают психологическую травлю, запугивая детей и их родителей. В частности, требуют устроить по видео "проверку дома", собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

В ВТБ попросили критически относиться к любым звонкам от неизвестных лиц и предупредили, что настоящие представители ЦБ или финмониторинга не будут лично связываться с обычными гражданами.

Также в банке добавили, что во время летних вступительных экзаменов мошенники представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика".